Главная » Мир » Наука и Техника
05:10 11 Августа 2021 0 Комментарии
TikTok стал самым популярным приложением в мире
Сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением в мире.
Рост числа пользователей TikTok последнее время был обусловлен сочетанием ряда факторов, в частности глобальной пандемией коронавируса, которая заставила людей сидеть дома долгие месяцы. Это привело к резкому росту популярности платформы среди самых разных слоев населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей.
Второе место рейтинга занимает Facebook, третье – WhatsApp. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.
Источник:
Тэги: социальные сети, мобильные приложения
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРТрамп создаст собственную социальную сеть
22.03.2021 02:28
ТОРБританцы создали «первую в мире соцсеть для секса»
23.11.2020 08:42
ТОРПапа Франциск лайкнул фото обнаженной модели
22.11.2020 19:57