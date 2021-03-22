НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
05:10 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

TikTok стал самым популярным приложением в мире

Сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением в мире.

Рост числа пользователей TikTok последнее время был обусловлен сочетанием ряда факторов, в частности глобальной пандемией коронавируса, которая заставила людей сидеть дома долгие месяцы. Это привело к резкому росту популярности платформы среди самых разных слоев населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей.

Второе место рейтинга занимает Facebook, третье – WhatsApp. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.

Источник:
Тэги: социальные сети, мобильные приложения
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.03.2021 02:28
Трамп создаст собственную социальную сеть
ТОР
23.11.2020 08:42
Британцы создали «первую в мире соцсеть для секса»
ТОР
22.11.2020 19:57
Папа Франциск лайкнул фото обнаженной модели
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com