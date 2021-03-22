TikTok стал самым популярным приложением в мире

Сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook и стал самым загружаемым приложением в мире.

Рост числа пользователей TikTok последнее время был обусловлен сочетанием ряда факторов, в частности глобальной пандемией коронавируса, которая заставила людей сидеть дома долгие месяцы. Это привело к резкому росту популярности платформы среди самых разных слоев населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей.

Второе место рейтинга занимает Facebook, третье – WhatsApp. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest и Twitter.

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