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06:03 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папе Франциску прислали конверт с тремя пулями

Сотрудники итальянской почты обнаружили конверт, адресованный папе римскому Франциску, в котором было три пули. Письмо было отправлено из Франции.

Письмо немедленно передали миланским карабинерам, которые начали расследование.

В конверте были три пули калибром 9 миллиметров, и сообщения о финансовых операциях в Ватикане. Также в конверте была копия 10 евро.

Письмо подписано шариковой ручкой и адресовано папе на площадь Святого Петра в Ватикане.

Полиция рассказала, что отправитель письма идентифицирован. Его имени не назвали, но сообщили, что это французский гражданин, «уже известный ватиканским службам безопасности, с которым миланские карабинеры свяжутся, чтобы оценить значение этого жеста и его потенциальной опасности».

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Тэги: письмо, пуля, папа римский Франциск
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