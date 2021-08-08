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07:08 11 Августа 2021 0 Комментарии
В США выявлен новый, еще более опасный штамм коронавируса
В Нью-Йорке обнаружен новый штамм коронавируса «Йота» с летальностью до 82%. Об этом сообщил специалист Минздрава РФ Сергей Токарев.
Врач отмечает, что по сравнению с другими мутациями он передается на 25% быстрее.
Новый штамм более патогенный, он «может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса».
«Он дает летальность аж до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет», – отметил врач.
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Тэги: коронавирус
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