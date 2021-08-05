Начальник полиции Киева подал рапорт об отставке

Рапорт об отставке Андрея Крищенко был удовлетворен 10 августа. Крищенко возглавлял столичную полицию с декабря 2015 года.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. Период работы на должности главы столичной полиции он назвал непростым, «временем постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов». Об этом Крищенко сообщил в Facebook.

«Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева», – написал он.

Крищенко поблагодарил коллектив полиции Киева за работу и добавил, что гордится своими сотрудниками.

49-летний Андрей Крищенко возглавлял ГУ Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Напомним, информация о том, что Крищенко ушел в отставку, появилась 5 августа. Однако позже в киевской полиции эту информацию опровергли.

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