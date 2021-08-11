В НАН предупредили о росте заболеваемости COVID-19

Сейчас среднее количество случаев коронавируса увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма Дельта.

Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

Также в НАН отмечают, что хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Херсонской и Одесской областях.

Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах.