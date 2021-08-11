В НАН предупредили о росте заболеваемости COVID-19
За две недели среднее число новых случаев коронавируса выросло на 44% и продолжит увеличиваться.
В ближайшие недели в Украине продолжит увеличиваться среднее суточное количество случаев коронавируса. Об этом говорится в обновленном прогнозе Национальной академии наук Украины.
Согласно подсчетам ученых, с 11 по 17 августа в среднем прирост составит 1008 случаев в сутки, а с 18 по 24 августа – 1285 случаев.
Сейчас среднее количество случаев коронавируса увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.
Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма Дельта.
Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.
Также в НАН отмечают, что хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Херсонской и Одесской областях.
Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах.
Кроме того, быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.