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13:00 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НАН предупредили о росте заболеваемости COVID-19

За две недели среднее число новых случаев коронавируса выросло на 44% и продолжит увеличиваться.

В ближайшие недели в Украине продолжит увеличиваться среднее суточное количество случаев коронавируса. Об этом говорится в обновленном прогнозе Национальной академии наук Украины.

Согласно подсчетам ученых, с 11 по 17 августа в среднем прирост составит 1008 случаев в сутки, а с 18 по 24 августа – 1285 случаев.

Сейчас среднее количество случаев коронавируса увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма Дельта.

Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

Также в НАН отмечают, что хуже всего ситуация с заболеваемостью обстоит в Херсонской и Одесской областях.

Также стремительно растет заболеваемость в западных регионах.

Кроме того, быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

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Тэги: covid-19, нан, рост заболеваемости
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