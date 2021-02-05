Какой будет Украина в ближайшие 50 лет: прогноз климатолога

В будущем климатическое лето в Украине увеличится. На юге оно продлится с трех до пяти месяцев.

В ближайшие 50 лет тропические ночи станут нормой для украинцев: летом температура ночью не будет опускаться ниже +20 градусов. Об этом рассказала климатолог Светлана Краковская в интервью Украинской правде.

Отмечается, что климат в Украине значительно теплеет, и происходит это быстрее, чем в среднем по Европе.

По словам климатолога, глобальной проблемой для мира стало увеличение концентрации СО2 в атмосфере Земли. В результате планета быстрее нагревается, а климат меняется в сторону потепления.

Светлана Краковская отметила, что в будущем климатическое лето в Украине увеличится. На юге оно продлится с трех до пяти месяцев. При этом три месяца будут с тропическими ночами. А вот снега зимой будет меньше. Снегопады останутся только во второй половине зимы, но лежать на земле сугробы будут гораздо меньше дней в году.

По словам климатолога, человек уже ощущает на себе эффект от глобального потепления. Например, температурные «качели», когда то холодно, то очень жарко.

«Это действительно те же «качели», которые происходят со льдом в Арктике, и с течениями в Атлантике – Атлантический сектор формирует погоду в Украине. Также на нас влияет Сибирский антициклон – когда он становится более мощным, то блокирует прохождение циклонов, которые приносят нам дожди и тепло», – пояснила Краковская.

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