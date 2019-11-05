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15:00 11 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Донецкой области при обстреле погиб мирный житель

Под обстрел сепаратистов попала Новоселовка Вторая, в результате чего погиб мужчина 1935 года рождения.

В Донецкой области в результате обстрела села Новоселовка Вторая погиб местный житель, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской громады: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения», – написал он.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

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Тэги: смерть, Донбасс, мирный житель
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