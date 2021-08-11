Фейки о COVID-вакцинах: Facebook удалил около 300 созданных в РФ аккаунтов

Заблокированы аккаунты, связанные с компанией Fazze, дочерней организацией зарегистрированной в Великобритании фирмы AdNow, которая проводила операции с территории России.

Компания Facebook удалила около 300 созданных в РФ аккаунтов, связанных с дезинформацией о вакцинах от COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что заблокированы аккаунты, связанные с компанией Fazze, дочерней организацией зарегистрированной в Великобритании фирмы AdNow, которая проводила операции с территории России.

Такое решение в социальной сети приняли в связи с нарушением ее политики против иностранного вмешательства.

В частности, удалено 65 аккаунтов в социальной сети Facebook и 243 аккаунта в Instagram.

В Facebook заявили, что компания Fazze использовала платформу для работы на аудитории в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени в США.

Отмечается, что в рамках кампании по дезинформации Fazze создавала статьи и петиции на таких форумах, как Reddit, Medium и Change.org. Для распространения контента компания использовала фейковые аккаунты на Facebook и в Instagram.

Fazze также связывалась с блогерами из разных стран через YouTube, Instagram и TikTok и просила их распространять контент против вакцин за плату. Однако блогеры из Франции и Германии сообщили ранее в этом году о проведении данной кампании, после чего в отношении фирмы было инициировано расследование.

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