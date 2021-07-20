Ляшко назвал возможные привилегии для привитых

Возможными привилегиями для привитых от коронавируса станет возможность посещать школы, кинотеатры, музеи и другие массовые мероприятия даже в случае введения локдауна. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

Он напомнил, что школы будут работать при любой эпидситуации при условии вакцинации не менее 80% сотрудников учебного заведения.

«Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов», – отметил Ляшко.