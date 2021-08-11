Глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн занял первое место в рейтинге антидоверия среди экспертов топливного рынка.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела редакция портала From-UA.com.

В анонимном опросе приняли участие более 50 человек: участники топливного рынка, ТОП-менеджеры крупных сетей, эксперты, представители профильных ассоциаций.

Так, большинство респондентов (59%) сообщили, что они часто встречают в СМИ новости и статьи, в которых содержится неправдивая информация о ситуации с ценами на бензин в Украине.

При этом две трети тех, кто ответил на открытый вопрос «Чьи прогнозы реже всего сбываются и носят манипулятивный характер?», назвали имя главы КГ «А-95» Сергея Куюна.

Среди экспертов, которые чаще всего были замечены в лоббизме интересов отдельных кампаний (открытый вопрос), респонденты чаще всего называли имена главы КГ «А-95» Сергея Куюна и президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой.

Более 60% респондентов считают, что на топливном рынке Украины распространены медиа-атаки на конкурентов.

При этом, почти три четверти респондентов, ответивших на вопрос «Кто из экспертов/аналитиков ассоциируется у Вас с черными PR-кампаниями на топливном рынке?», вновь назвали имя главы КГ «А-95» Сергея Куюна.

Отметим, данный опрос не является социологическим исследованием, и его результаты носят оценочный характер.

Как известно, не так давно вышло журналистское расследование программы «Особливий погляд». Журналисты обнародовали данные, в том числе копии финансовых документов, которые подтверждают, что Сергей Куюн получает многомиллионное финансирование от АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть ОККО).

А журналист Сергей Иванов обнародовал у себя в Facebook аудиозапись разговора Сергея Куюна с одним из ТОП-менеджеров компании БРСМ-Нафта. На записи слышно, как Куюн фактически требует, чтобы компания ежемесячно платила ему 15 тыс. долл. в обмен на лояльность. По словам Сергея Иванова, в результате БРСМ-Нафта отказалась платить и получила кучу «грязи» в свой адрес.