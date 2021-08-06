В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу посадили за сопротивление милиции

Алексея Кудина приговорили к двум с половиной годам колонии за сопротивление силовикам во время протестов после президентских выборов.

Кудин успел уехать в Россию, а в ноябре был объявлен в розыск.

Через три месяца его арестовали в Москве по запросу белорусской стороны.

Спортсмен попросил в России политического убежища.

Европейский суд по правам человека запретил выдавать его белорусским властям. Однако ночью тайно Кудина вывезли в Минск из подмосковного СИЗО.

Фигурантом уголовного дела о «сопротивлении сотруднику органов внутренних дел» (ст. 363 УК РБ) спортсмен стал после акции протеста против массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси год назад.

«Я отвернул лицо и почувствовал такой резкий удар дубинкой по голове. Я на автомате (это инстинкт самообороны включается) тыльной стороной ладони ударил его под шлем, бью ему в челюсть. Он падает, нокаутировал его. И в эту же секунду я почувствовал еще удар от другого силовика», – рассказывал Кудин.

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