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Главная » Мир » Спорт
03:30 12 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ПСЖ за час продал 250 тысяч футболок Месси

«Пари Сен-Жермен» после объявления о трансфере форварда Лионеля Месси немедленно открыл продажу футболок с фамилией аргентинца.

Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы.

Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

Месси будет выступать под 30-м номером, с которым дебютировал за «Барселону».

По сообщениям СМИ, зарплата 34-летнего нападающего во французском клубе составит 35 млн евро за сезон.

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Тэги: футбол, Лионель Месси
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