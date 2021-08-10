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03:30 12 Августа 2021 0 Комментарии
ПСЖ за час продал 250 тысяч футболок Месси
«Пари Сен-Жермен» после объявления о трансфере форварда Лионеля Месси немедленно открыл продажу футболок с фамилией аргентинца.
Через час все 250 тысяч футболок, включая выездную форму, с фамилией Месси на спине были проданы.
Игрок подписал двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.
Месси будет выступать под 30-м номером, с которым дебютировал за «Барселону».
По сообщениям СМИ, зарплата 34-летнего нападающего во французском клубе составит 35 млн евро за сезон.
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Тэги: футбол, Лионель Месси
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