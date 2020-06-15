В Китае приговорили за шпионаж бизнесмена из Канады
Китайский суд вынес приговор Майклу Спейвору. Его признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы и экстрадиции.
Правительство Канады осудило приговор.
«Это решение было принято по результатам следствия, в котором не было ни справедливости, ни прозрачности, и судебного разбирательства, которое не отвечало минимально допустимым стандартам международного права», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Спейвора задержали вместе с бывшим дипломатом Майклом Ковригом в 2018 году через две недели после того, как в Канаде арестовали топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Через полгода им предъявили официальное обвинение в выведывании национальных секретов в интересах иностранных организаций.
Канада считает обвинения безосновательными и собирается добиваться освобождения как Спейвора, так и Коврига, которому еще не вынесли приговор.
Что касается китаянки Мэн, – она до сих пор находится в Канаде, и ей грозит экстрадиция в США по обвинению в нарушении санкционного режима.