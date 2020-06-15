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04:34 12 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае приговорили за шпионаж бизнесмена из Канады

Китайский суд вынес приговор Майклу Спейвору. Его признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы и экстрадиции.

Правительство Канады осудило приговор.

«Это решение было принято по результатам следствия, в котором не было ни справедливости, ни прозрачности, и судебного разбирательства, которое не отвечало минимально допустимым стандартам международного права», – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Спейвора задержали вместе с бывшим дипломатом Майклом Ковригом в 2018 году через две недели после того, как в Канаде арестовали топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Через полгода им предъявили официальное обвинение в выведывании национальных секретов в интересах иностранных организаций.

Канада считает обвинения безосновательными и собирается добиваться освобождения как Спейвора, так и Коврига, которому еще не вынесли приговор.

Что касается китаянки Мэн, – она до сих пор находится в Канаде, и ей грозит экстрадиция в США по обвинению в нарушении санкционного режима.

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Тэги: шпионаж, Канада, Китай
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