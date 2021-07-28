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05:37 12 Августа 2021 0 Комментарии
Правительство Украины решило снизить тарифы на электроэнергию
С 1 октября тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будет снижен с нынешних 1,68 гривны до 1,44 гривны за кВт.
По итогам заседания Кабинета министров Украины премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство снижает тарифы на электроэнергию.
Так, с 1 октября тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будет снижен с нынешних 1,68 гривны до 1,44 гривны за кВт.
Однако для семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.
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Тэги: электроэнергия, коммунальные тарифы
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