«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА

В рамках Суперкубка УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». С первых минут лондонский клуб взял мяч под свой контроль.

«Синие» долгое время контролировали мяч, пытаясь взломать оборону.

Первый момент возник после удара Вернера с углового, где Асенхио чудом выручил ворота испанского клуба. Через пару минут Канте решился на дальний удар, но промазал.

Ворота «Вильярреала» были распечатаны после хорошей контратаки «Челси»: Алонсо запустил на фланг Хаверца, откуда немец прострелил на Зийеха, тот точно перебросил Асенхио.

Перед перерывом автор забитого мяча вынуждено покинул поле из-за травмы. В компенсированное время «Вильярреал» создал самый опасный момент: Жерард Морено подал в штрафную, откуда Альберт Морено пробил в перекладину.

В начале второго тайма «синие» играли на отбой, что привело к голу Жерардо Морено. Испанец обыгрался в стенку с Диа и пробил точно под перекладину.

После забитого мяча «Челси» снова взял инициативу. Лондонцы пытались взломать оборону соперника, а «Вильярреал» пытался играть на контратак. Такая игра перевала матч в дополнительное время, ведь команды особо и не создали голевых моментов.

В дополнительное время подопечные Томаса Тухеля обострили игру. Один из таких моментов опасным ударом Пулишича, который не попал по воротам с линии вратарской.

Свои моменты имели Маунт, Пулишич, Ковачич, Алонсо, но все удары были заблокированы или отбиты.

Так, команды перешли к серии пенальти.

Примечательно, что на серию пенальти вышел Кепа Аррисабалага, который заменил Менди. Именно такой ход от Томаса Тухеля принес «Челси» трофей. Аррисабалага дважды парировал удары.

Тэги: футбол, Суперкубок УЕФА