В Европе установлен новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года и составил +48,0°C.

«Сегодня днем, 11 августа, под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения («теплового купола»), на о. Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения +48,8°C по данным автоматической метеостанции в городе Siracusa!» – сообщила пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

Отмечается, что указанные данные официально подтвердил местный агрометеорологический центр – Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Таким образом, подытожили в пресс-службе, этот показатель является новым рекордом не только Италии, но и всей Европы за все время инструментальных наблюдений. При этом предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха был зафиксирован в греческих Афинах 10 июля 1977 года и составил +48,0°C.

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