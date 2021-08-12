Зеленский уволил главу Харьковской ОГА

Айна Тимчук занимала должность главы Харьковской областной государственной администрации меньше года.

Президент Владимир Зеленский уволил главу Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук. В то же время он назначил временного руководителя этого региона, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 11 августа.

«Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – говорится в указе.

Временно Харьковскую ОГА возглавит Александр Скакун.

«Временно возложить исполнение обязанностей главы Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича», – говорится в документе.

Известно, что Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

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