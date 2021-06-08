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10:00 12 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты обстреляли поле у поселка Нью-Йорк

Представители СЦКК зафиксировали произошедшее и провели замеры воронок, оставшихся после обстрела.

На Донбассе сепаратисты совершили обстрел хлебного поля возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское). Об этом вечером в среду, 11 августа, сообщается на странице оперативно-тактической группировки Север в Facebook.

Отмечается, что жители населенного пункта уже собрали урожай зерновых.

«Мы сеем наши поля пшеницей, а враг – железом», – с горечью замечают сельчане-земледельцы. Плодородные черноземы являются крупнейшим природным богатством Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию», – говорится в сообщении.

Украинские военные информировали о произошедшем Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Представители Центра зафиксировали событие и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

«К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы – подготовка почв к посеву озимых – продолжатся здесь согласно плану сельскохозяйственных работ», – сообщили в ОТГ.

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Тэги: Донбасс, поле, обстрел
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