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13:00 12 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве вспыхнул крупный пожар в промзоне

На территории промзоны по Саперно-Слободской вспыхнул серьезный пожар. На месте пожара работают спасатели ГСЧС.

В Киеве сегодня, 12 августа, возле Южного моста на территории промзоны вспыхнул серьезный пожар. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

«Серьезный пожар прямо сейчас охватил пламенем гараж на Саперно-Слободской», – говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что на месте пожара уже работают спасатели ГСЧС.

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Тэги: взрыв, Киев, пожар, промзона
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