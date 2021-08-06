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13:00 12 Августа 2021 0 Комментарии
В Киеве вспыхнул крупный пожар в промзоне
На территории промзоны по Саперно-Слободской вспыхнул серьезный пожар. На месте пожара работают спасатели ГСЧС.
В Киеве сегодня, 12 августа, возле Южного моста на территории промзоны вспыхнул серьезный пожар. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.
«Серьезный пожар прямо сейчас охватил пламенем гараж на Саперно-Слободской», – говорится в одном из сообщений.
Сообщается, что на месте пожара уже работают спасатели ГСЧС.
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Тэги: взрыв, Киев, пожар, промзона
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