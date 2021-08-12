Украина сообщила в Гаагу о преступлениях в Крыму

В Международный уголовный суд направили информационное сообщение о военных преступлениях против культурного наследия в аннексированном Крыму.

Офис генпрокурора Украины направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о военных преступлениях против культурного наследия в аннексированном Крыму. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook в четверг, 12 августа.

ОГП совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному права собрали массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия Крыма, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно.

Как подчеркнула Венедиктова, культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и Севастополя, а также культурное наследие, расположенное на территории полуострова, являются собственностью Украины, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняются как национальным законодательством, так и международным правом.

«Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашей страны. Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться. В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь. Изложены в информсообщении также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности, поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен. Также в информационном сообщении подробно описано другие формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой «реставрации» объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории», – добавила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, десятки объектов культурного наследия Украины и человечества было уничтожено вследствие строительства так называемой трассы Таврида – это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе, что вместе со строительством Крымского моста в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН способствует дальнейшей милитаризации полуострова.

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