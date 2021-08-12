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08:00 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известны новые последствия изменения климата

Эксперты выяснили, как изменение климата может повлиять на аэрозоли, выбрасываемые извержениями вулканов.

Ученые из Кембриджского университета и Метеорологического бюро Великобритании выяснили, что изменение климата повлияет на последствия извержения вулканов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Отмечается, что охлаждающий эффект от извержений малых и средних вулканов может сократиться на 75%.

Изменение климата в разы ускоряет перенос вулканического материала, а именно – сульфатные аэрозоли из тропиков в более высокие широты. Если извержения будут крупными, то их совокупный эффект заблокирует попадание солнечного света на поверхность Земли и усилит ее охлаждение.

В своем исследовании ученые применили глобальные климатические модели в сочетании с моделями вулканического шлейфа. Выяснилось, что при извержении шлейфы поднимутся выше, а аэрозоли стремительно распространятся по земному шару. Это спровоцирует усиление охлаждающего эффекта на 15%.

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Тэги: Глобальное потепление, изменение климата, погодные условия
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