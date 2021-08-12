ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения COVID-19

В организации призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать в исследовании происхождения коронавируса.

ВОЗ создает группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO) будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении коронавируса она будет поддерживать быстрое проведение исследований.

«Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены», – сказано в сообщении.

Также ВОЗ призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

«Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения любого будущего появляющегося или вновь появляющегося патогена с пандемическим потенциалом», – подчеркнули в ВОЗ.

Наконец, ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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