Ярослава Магучих прокомментировала скандальное фото с россиянкой

Она поблагодарила сторонников и добавила, что хейт в соцсетях – «это опыт для меня, который сделает меня сильнее».

«После соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене», – сказала спортсменка во время брифинга в киевском аэропорту по прилету из Японии.

Она поблагодарила сторонников и добавила, что хейт в соцсетях – «это опыт для меня, который сделает меня сильнее».

Напомним, на Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла «золото» в прыжках в высоту, а Магучих – «бронзу». После завершения соревнований они сфотографировались рядом.

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