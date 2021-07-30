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00:03 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ярослава Магучих прокомментировала скандальное фото с россиянкой

Она поблагодарила сторонников и добавила, что хейт в соцсетях – «это опыт для меня, который сделает меня сильнее».

«После соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене», – сказала спортсменка во время брифинга в киевском аэропорту по прилету из Японии.

Она поблагодарила сторонников и добавила, что хейт в соцсетях – «это опыт для меня, который сделает меня сильнее».

Напомним, на Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла «золото» в прыжках в высоту, а Магучих – «бронзу». После завершения соревнований они сфотографировались рядом.

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Тэги: скандал, легкая атлетика, Олимпиада в Токио
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