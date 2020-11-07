В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты

Андрей Дмитриев также входит в оргкомитет «Нашей партии», является делегатом платформы «Сход».

Утром 12 августа в Минске задержали руководителя организации «Говори правду», экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева.

Дмитриев также входит в оргкомитет «Нашей партии», является делегатом платформы «Сход».

Задержание Дмитриева подтвердила его соратница Татьяна Короткевич.

«Да, был задержан, но пока никаких подробностей нет», – сказала она.

Сообщается, что массовые обыски у делегатов «Схода» прошли 11 августа. Некоторых участников отпустили под подписку, других – задержали. Первый глава платформы дипломат Игорь Лещеня оказался в СИЗО на Окрестина.

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