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02:08 13 Августа 2021 0 Комментарии
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала свежий рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд на Евро-2020 и Копа Америка-2021.
Сборная Украины получила 8 рейтинговых очков, но потеряла одну позицию и теперь занимает 25-е место (1523 балла). В списке сборных УЕФА команда располагается на 15-й позиции. На Евро-2020 сборная дошла до четвертьфинала.
Отметим, что несмотря на не самый лучший для себя чемпионат Европы, первое место удерживает Бельгия, а чемпионы итальянцы поднялись в топ-5.
Добавим, что финалист Кубка Америки Бразилия сумела потеснить со второй позиции Францию.
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Тэги: сборная Украины, футбол, рейтинг ФИФА
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