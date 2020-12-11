Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала свежий рейтинг национальных сборных, который учитывает выступления команд на Евро-2020 и Копа Америка-2021.

Сборная Украины получила 8 рейтинговых очков, но потеряла одну позицию и теперь занимает 25-е место (1523 балла). В списке сборных УЕФА команда располагается на 15-й позиции. На Евро-2020 сборная дошла до четвертьфинала.

Отметим, что несмотря на не самый лучший для себя чемпионат Европы, первое место удерживает Бельгия, а чемпионы итальянцы поднялись в топ-5.

Добавим, что финалист Кубка Америки Бразилия сумела потеснить со второй позиции Францию.

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