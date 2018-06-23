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Главная » Украина » Происшествия
04:18 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Канаде вандалы осквернили памятник командиру УПА Роману Шухевичу

Вандалы разрисовали не только сам бюст Романа Шухевича, но и гравировку «Борцам за свободу Украины».

Сообщается, что вандалы закрасили монумент красной краской, а также оставили надписи, которые обвиняют Шухевича в нацизме.

На памятнике написали «Actual Nazi» («Настоящий нацист»).

Вандалы разрисовали не только сам бюст Романа Шухевича, но и гравировку «Борцам за свободу Украины».

В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух (наравне с Торнонто) крупнейших центров украинской общины в Канаде. В Эдмонтоне также есть Канадский украинский архив и музей.

Памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.

Источник:
Тэги: Канада, памятник, ОУН-УПА
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