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05:24 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хакеры взломали дипломатическую почту МИД Литвы

Во время кибератаки на МИД Литвы произошла утечка засекреченной информации. Это может нанести значительный ущерб прежде всего союзникам Литвы.

«Есть основания полагать, что хакеры во время атаки на МИД Литвы могли получить доступ к документам под грифом секретности», – заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«Мы оценим ущерб, нанесенный этой кибератакой, – сказал Науседа.

По его словам, утечка этой информации может нанести значительный ущерб «прежде всего союзникам» Литвы. Он сказал, что не может раскрыть детали.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас предположил, что за атакой скорее всего стояли российские спецслужбы.

Злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО.

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Тэги: Литва, кибератака
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