ЕС грозят «Талибану» изоляцией

В случае захвата власти в Афганистане талибами страна окажется в изоляции и без международной поддержки.

Евросоюз и Германия прекратят финансовую поддержку Афганистана, если страна перейдет под контроль радикального движения «Талибан», пишет Deutsche Welle.

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что Берлин ежегодно дает правительству в Кабуле 430 млн евро.

«Мы не дадим больше ни цента, если талибы полностью захватят Афганистан, введут там законы шариата, и страна станет халифатом», – сказал он.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель также пригрозил талибам отказом от финансовой поддержки Афганистана, если в стране не наступит «мирное и инклюзивное урегулирование и уважение основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства».

Также боевикам грозят изоляцией, непризнанием странами Запада и отсутствием международной поддержки.

«Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с «Талибаном» с единой точки зрения», – сказал координатор внешней политики ЕС.

Также состоялся разговор по Афганистану госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД Германии, Канады и генсеком НАТО.

Вашингтон намерен сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками», – сказал Блинкен.

Блинкен, Маас и Йенс Столтенберг считают, что необходимо принять меры по пресечению насилия дипломатическим путем.

«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта», – заявили в Госдепе.

Но, как известно, «Талибан» отказывается от переговоров, пока на посту президента находится Ашраф Гани.

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