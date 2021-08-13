Полицейским, безосновательно задержавшим в Киеве экс-начальника полиции Запорожской области, грозит до 8 лет тюрьмы

Суд отправил под домашний арест полицейских, незаконно задержавших полковника Золотоношу.

В прошлом году в Киеве два экипажа полиции безосновательно задержали идущего по территории жилого комплекса полковника полиции, начальника ГУНП в Запорожской области в 2017-2018 годах Олега Золотоношу. Впоследствии полицейские с целью сокрытия своего преступления распространили не правдивую информацию о том, что полковник Золотоноша якобы был задержан за вождение авто в нетрезвом виде.

Действия патрульных признали незаконными. В начале августа сотрудниками ДБР и прокуратуры полицейским были вручены сообщения о подозрении в совершении преступлений.

Патрульным грозит до восьми лет лишения свободы. Их обвиняют в фальсификации материалов в отношении полковника Олега Золотоноши, а также в превышении служебных полномочий.

Вчера Печерский суд Киева отправил под домашний арест командира роты патрульной полиции Киева Игоря Бабенко и отпустил под личное обязательно инспектора Игоря Харченко. Наши источники в правоохранительных органах сообщают, что это далеко не весь список участников преступления.

По нашей информации, один из полицейских начал сотрудничать со следствием, предоставляя факты, свидетельствующие о причинах совершенного преступления, а также о том, кому было выгодно задержание Олега Золотоноши.

Игорь Бабенко

Игорь Харченко