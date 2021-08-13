Ростислав Рараговский– владелец семейного бизнеса, построенного на мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Вся биография и бизнес-деятельность Ростислава Рараговского крайне сомнительна и заслуживает более пристального внимания правоохранителей.

Популярность автомобилей, которые пригоняют из-за границы уже несколько лет не теряет своих позиций. Сотни компаний на рынке предлагают услуги в этой сфере. Но крайне высоким остается и риск нарваться на мошенников. Например, таких как семья Рараговских.

Виктория и Ростислав Рараговские работают на рынке услуг по продаже авто не так давно.

Свои услуги компания Рараговских «Ролидас авто» продвигает с помощью ресурсов https://rolidas-auto.com и https://vezemauto.com.

Реклама обещает клиентам оперативную доставку и высокий уровень сервиса за вполне приемлемую стоимость. Но на практике заказчики сразу после внесения денег сталкиваются с длительными проволочками, которые перетекают в судебные разбирательства и по итогу часто не приносят возврата потраченных средств и уж тем более времени обманутым клиентам.

О мошенничестве «Ролидас» и «Везем авто» можно найти не мало негативных отзывов. Вот лишь один из сотен примеров:

«Дуже жахлива, не відповідальна фірма.

Автомобіль який мав бути мені пригнаний під ключ за 3 тижні чекаю вже більше 2 місяців. Перекидають відповідальність з однієї людини на іншу. Ціна яка мала бути до 8к$ виходить вже під 10к$(це ще не враховуючи ремонт). Заказував дизель женуть з бензин. Взагалі некомпетентність, не відповідають менеджери.

Я взагалі нерекомендую цієї компанії нікому. Обходьте її стороною.

А менджерам, декларантам і всім причетним особам по неввдповвдальній роботі бажаю пережити всі нерви, переживання які пережив я і не тільки цього!»

Еще более негативно отзываются о фирме Рараговского потенциальные соискатели работы и бывшие сотрудники:

«Фірма не є чесною по відношенню як до клієнтів так і працівників, обіцяють золоті гори а якщо точніше по 100$ за кожен впаряний автомобіль, з перших хвилин співбесіди розповідають як в них всі багато заробляють і як самі менеджери отримували від 400$ до 2000$ за місяць, графік як вони кажуть ненормований з 9 до 8 або і навіть до 12 ночі, оформлення невідомо яке так як зарплати у них не видають а лише відсоток від впарювання авто клієнту, на запитання про оформлення та якісь відпустки відповідь прозвучала що мене це немає цікавити. Не раджу дану шарагу, бо з їхніми умовами можна втрапити в дуже неприємну ситуацію…»

Подобных отзывов сотни. Но не только они свидетельствуют о сомнительной репутации, низком качестве работы и мошенничестве со стороны фирмы «Ролидас».

В реестре судебных решений Ростислав Рараговский является ответчиком сразу в нескольких судебных процессах. Все они так или иначе связаны со спорами касательно договоров купли продажи и страхования.

Помимо этого, фамилия Ростислава известна и в ГФС Ровенской области– Рараговский является злостным должником и подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины– «Уклонение от уплаты налогов».

Кстати, в полиции в отношении него также расследуется уголовное производство.

Вообще, вся биография и бизнес-деятельность Ростислава Рараговского крайне сомнительна и заслуживает более пристального внимания, в том числе и со стороны правоохранительных органов.

Рараговский Ростислав Викторович проживает в Ровенской области. Имеет 3 автомобиля марки БМВ и частный дом в г.Острог.

В 2006 году был зарегистрирован как ФЛП с основным видом деятельности- ремонт автомобилей. Также Рараговский является соучредителем страховой компании «Бенефит», что, кстати, очень удобно для некоторых не законных схем Рараговского.

Кроме индивидуальной предпринимательской деятельности Рараговский связан еще с рядом компаний. Так, он являлся руководителем и учредителем ТОВ «ВЗМ авто» и ТОВ «Ролидас авто».

Для большинства пользователей сети Интернет Рараговский занимается дрифтом и тюнингом, дает много интервью и активно ведет социальные сети, продвигая свои услуги. Не распространяясь при этом о еще двух направлениях бизнеса, которые, собственно, и приносят ему основную прибыль.

Речь идет об отмывании денег через литовскую фирму UAB Rolidas и контрабанде янтаря в ОАЭ.

Ключевым партнером Рараговского в бизнесе является его супруга – Рараговская Виктория Васильевна, в девичестве – Киричук.

Выпускница Северного Арктического Федерального университета им.Ломоносова, в 2013 году закончила в Архангельске ИЭиУ по специальности «Менеджер» после чего трудилась на благо министерства труда, занятости и социального развития Российской Федерации в городском совете депутатов в Северодвинске.

На сегодняшний день имеет 2 автомобиля, 2 частных дома, квартиру и 3 земельных участка.

В 2020 году Рараговская стала учредителем и руководителем компаний «Ролидас Деливери», «Ролидас авто шиппинг» и ряда других фирм. На данный момент владеет ТОВ «Лакки Брок».

Рараговская неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе и таких, что повлекли за собой повреждение других транспортных средств.

Совместно с мужем Рараговская, пользуясь поддержкой старых связей в РФ, наладила схему по контрабанде и отмыванию денег. Именно для этих целей супруги постоянно регистрируют и потом закрывают разные юридические лица, отдавая при этом предпочтение компаниям, связанным с доставкой автомобилей из-за границы.

Учитывая все эти факты, а также постоянные поездки Рараговского в Белоруссию, удивительно, что им до сих пор не занялась СБУ.

Ведь пока правоохранительные органы не остановят бурную деятельность Рараговского, он так и будет продолжать свои аферы, отмывая деньги и скрываясь от налогов, пряча свой реальный доход в банках страны-агрессора.