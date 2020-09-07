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Главная » Украина » Политика
15:02 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель перед Киевом посетит Москву

Канцлер Германии 20 августа встретится с Путиным в Москве, а через два дня с Зеленским в Киеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев посетит Москву, сообщил в пятницу, 13 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы», – сказал он.

Зайбер добавил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как известно, 22 августа Меркель посетит Киев.

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Тэги: Россия, Меркель, визит
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