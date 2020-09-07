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15:02 13 Августа 2021 0 Комментарии
Меркель перед Киевом посетит Москву
Канцлер Германии 20 августа встретится с Путиным в Москве, а через два дня с Зеленским в Киеве.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев посетит Москву, сообщил в пятницу, 13 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.
«В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы», – сказал он.
Зайбер добавил, что Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Как известно, 22 августа Меркель посетит Киев.
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Тэги: Россия, Меркель, визит
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