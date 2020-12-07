В России не верят в прогноз США о захвате Кабула

Американская разведка считает, что столица Афганистана может быть захвачена в течение нескольких недель.

В России не доверяют прогнозам США о сроках захвата талибами столицы Афганистана Кабула, пишет Интерфакс в пятницу, 13 августа.

«Нет, я думаю, что эта (оценка) неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы», – сказал спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Отмечается, что талибы взяли под контроль город Газни и контролируют автомагистраль, которая связывает Кабул с югом страны.

Агентство АР сообщает, что пока талибы не представляют непосредственной военной угрозы для самого Кабула. Тем не менее, они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

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