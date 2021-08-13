Названа причина взрыва автобуса в Воронеже

Версия теракта не подтвердилась, так как на месте не были найдены поражающие элементы взрывного устройства.

Причиной взрыва автобуса в Воронеже, Россия, стал баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок, установило следствие. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Лента.ру в пятницу, 13 августа.

При этом издание Коммерсантъ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах пишет, что версия теракта не подтверждается, так как на месте взрыва не найдены поражающие элементы или же проникающие отверстия в автобусе.

Сейчас по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.

В то же время в Воронеж направили криминалистов из Москвы для помощи в осмотре места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Тэги: взрыв, Россия, воронеж