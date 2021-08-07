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13:30 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В аэропорту задержан глава зерновой корпорации

Руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ сообщено о подозрении. Готовятся ходатайства в суд для избрания подозреваемым меры пресечения.

Правоохранители задержали в аэропорту Жуляны руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, который пытался покинуть страну, чтобы избежать ответственности. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что вместе с ним задержали и его сообщника.

Напомним, полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов США.

Руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ сообщено о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

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Тэги: коррупция, задеражние
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