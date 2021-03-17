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09:00 14 Августа 2021 0 Комментарии
Украинская торговля значительно выросла в этом году
После отрицательного внешнеторгового баланса Украины в первом квартале во втором показатели вышли в «плюс».
За шесть месяцев 2021 года торговля Украины выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Так, экспорт товаров и услуг вырос на 25,5% и составил 34,870 млрд долларов, а импорт вырос на 27,6% до 34,456 млрд долларов.
Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 413,6 млн долларов. Хотя по итогам первого квартала было зафиксировано негативное сальдо 1,049 млрд долларов.
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Тэги: торговля, сальдо, внешнеторговый баланс украины
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