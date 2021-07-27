СМИ назвали функции спецпредставителя США по СП-2

Амос Хохштейн должен будет следить за выполнением сделки, заключенной с Германией по газопроводу.

Спецпосланник США по Северному потоку-2 Амос Хохштейн будет следить за тем, чтобы Германия выполняла условия сделки по проекту, а также будет вынужден оберегать президента Джо Байдена от нападок.

«Сделка Байдена с Германией была сильной с разных сторон, и Хохштейн должен прикрыть спину Байдена. От Украины, которая, вероятно, утратит свою роль основной страны-транзитера российского природного газа, а вместе с ней и более миллиарда долларов дохода в год. Но также и от американских демократов и республиканцев, которые предпочли бы более жесткий подход к этому вопросу. Своим назначением Байден ясно дает понять, что он все еще не верит в Северный поток-2 и что он потребует от Германии выполнения обязательства «использовать все рычаги» для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, которое истекает в 2024 году», – говорится в статье.

Издание напоминает, что Хохштейн всегда был противником проекта и препятствовал его реализации при президенте Дональде Трампе.

«Он в ближайшее время не сможет сильно помешать строительству газопровода. Тем не менее с его назначением Вашингтон ясно дает понять свою решимость держать вопрос о российском газопроводе под строгим контролем», – сказано в статье.

Отмечается, что Хохштейн все еще «не теряет надежды» на реализацию проекта, при котором Вашингтон сможет поставлять в Европу американский «газ свободы».

«Хохштейн, несомненно, прибыв в Германию, будет под лупой смотреть на все события вокруг трубопровода», – подчеркивает издание.

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