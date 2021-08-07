ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию

семирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.

«В целом ВОЗ не одобряет любую принудительную вакцинацию, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны», – сказала на пресс-конференции представитель ВОЗ Фаделя Хаиб.

По словам Хаиб, вакцины – это «одно из средств, которые есть в наличии».

Эксперты ВОЗ неоднократно говорили о том, что только вакцинации недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость сочетать прививки санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.

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