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02:05 14 Августа 2021 0 Комментарии
ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию
семирная организация здравоохранения выступает против принудительной вакцинации против COVID-19, однако призывает делать прививки.
«В целом ВОЗ не одобряет любую принудительную вакцинацию, но необходимо объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны», – сказала на пресс-конференции представитель ВОЗ Фаделя Хаиб.
По словам Хаиб, вакцины – это «одно из средств, которые есть в наличии».
Эксперты ВОЗ неоднократно говорили о том, что только вакцинации недостаточно для противостояния коронавирусу, и указывали на необходимость сочетать прививки санитарными правилами, принятыми еще в прошлом году для сдерживания пандемии.
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Тэги: пандемия, вакцинация, коронавирус
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