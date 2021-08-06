Литвы заявило о стабилизации ситуации на границе с Беларусью

Ситуация стабилизировалась в результате решения не пускать мигрантов в Литву, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты», – сказала Билотайте.

По ее словам, за неделю в Литву было разрешено въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Однако Билотайте отметила, что некоторые из них – это «одни и те же люди».

«44 человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам», – добавила она.

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