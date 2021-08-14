Российского участника Олимпиады-2020 уличили в применении допинга

На Олимпийских играх в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в личной гонке и стал 14-м в составе эстафетны.

Пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon) сообщила, что образец допинг-пробы, взятый у триатлета из России Игоря Полянского, «дал неблагоприятный результат (AAF) на рекомбинантный эритропоэтин».

Отмечается, что проба была взята World Triathlon во время внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля 2021 года во Владивостоке.

World Triathlon был проинформирован о произошедшем 5 августа 2021 года через лабораторию, аккредитованную WADA.

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в личной гонке и стал 14-м в составе эстафетного квартета.

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