Водород пока не заменит транзит газа

Процесс разработки идеи использования водорода только начинается и на это уйдут десятки лет.

Водород является будущим энергетики, но на данный момент он не сможет заменить транзит газа по украинской ГТС. Почему пока не стоит рассчитывать на водородную энергетику рассказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО Оператор ГТС Украины Ольга Белькова.

По ее словам, нужно готовиться к циклу производства и потребления водорода, но при этом очень тщательно взвесить, за счет каких ресурсов. Включение идеи водородного будущего потенциала Украины в декларативное заявление США и Германии уже вдохновили энтузиастов этого направления. Тем не менее, пока потребности потребителей нашего региона связаны с природным газом. Кроме того, будущее водорода напрямую связано именно с газом, поэтому разговор должен быть не о компенсации, а о сочетании. Транзит газа по территории Украины – это залог стабильности сейчас, а водород – возможно, дополнительное будущее. Следовательно, оба направления должны дискутироваться отдельно.

По данным Bloomberg, водород составляет сегодня 0,002% общего потребления энергии. То есть это фактически точка отсчета относительно старта реализации водородного потенциала. Несколько десятилетий назад именно такая точка старта была в ветровой и солнечной генерации. И после нескольких десятилетий непрерывного развития, государственных стимулирующих программ и триллионов долларов инвестиций доля генерации из ветра и солнечной энергии сегодня на уровне лишь 2% в структуре всей мировой энергии.

В оптимистичном сценарии от Bloomberg лишь в 2050 году можно надеяться на значительную долю водорода в общем потреблении энергии – на уровне 24%. В 2040 году доля может быть до 5%. В то же время природный газ уже сейчас составляет 24% всей энергии, и все прогнозы указывают на продолжение использования этого ресурса в ближайшие два десятилетия.

Украина эксплуатирует газопроводы высокого давления, поэтому оператор ГТС рассматривает транспортировку водорода только в газообразном состоянии. Есть технологии транспортировки водорода в сжиженном состоянии и в форме аммиака, но это никак не связано с транзитом и может развиваться как параллельные инновации. Чистый водород опаснее природного газа, поэтому сейчас проходят исследования о возможностях транспортировки только смеси водорода и газа, а не чистого водорода.

Даже при оптимистических прогнозах, в случае согласованных действий разных стран допустимые пределы водорода могут быть на уровне 10%.

Поэтому именно сохранение транзита газа по территории Украины является предпосылкой для начала разговора о водородной роли Украины в Европе.

Очевидно, что водород потребует огромных инвестиций на всем протяжении цикла от производства до потребления по всей Европе. Согласно аналитическим прогнозом Bloomberg, при самом оптимистичном сценарии, для масштабирования водородной энергетики к 2050 году потребуется более 11 триллионов долларов инвестиций. Только на производство, хранение, транспортировку и необходимую инфраструктуру.

«Идея, которая требует таких инвестиций, во многих странах не воспринимается. Смело можно утверждать, что большое водородное будущее не настанет в Украине и Европой до 2025 года. А после 2025 года, без достижения согласия по транзитному соглашению уже сейчас, брать на себя какие-либо обязательства по водороду тоже рискованно. Водородная мечта никоим образом не заменит текущий газовый транзитный статус Украины и его роль для бюджета и безопасности. Украина, безусловно, рассмотрит все выгодные для себя проекты. Однако не может отказываться от собственных стратегических задач – обеспечения себя и своей промышленности ресурсом, который нужен в ближайшие 20 лет. И именно поэтому настаивает на сохранении транзита», – говорится в сообщении.

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