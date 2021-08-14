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13:00 14 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине за сутки сделали 162 тысячи прививок
В Украине на протяжении нынешней недели ежедневно делают более 160 тысяч прививок от коронавируса.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.
Первую прививку получили 106 206 украинцев, еще 55 586 – полностью завершили процесс иммунизации.
В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.
С начала иммунизации привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 7 333 550 прививок.
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Тэги: Минздрав, вакцинация
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