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Главная » Мир » Общество
14:00 14 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана

В Канаду уже отправились первые самолеты с афганцами, которым грозит опасность при приходе к власти талибов.

Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти «Талибаном». Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.

Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.

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Тэги: Канада, Афганистан, беженцы
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