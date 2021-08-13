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14:00 14 Августа 2021 0 Комментарии
Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана
В Канаду уже отправились первые самолеты с афганцами, которым грозит опасность при приходе к власти талибов.
Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти «Талибаном». Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.
К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.
Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.
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Тэги: Канада, Афганистан, беженцы
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