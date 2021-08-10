Под ОП столкновения националистов и силовиков

Национальный корпус проводит акцию «Остановим капитуляцию», требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым.

Национальный корпус проводит в субботу, 14 августа, митинг под Офисом президента в Киеве.

Изначально активисты партии собрались на Майдане Незалежности, а потом пришли под ОП, здание которого взяли под усиленную охрану.

В анонсе к акции сказано, что Нацкорпус требует отказаться от имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

Также партия обвиняет власти в репрессиях против «азовского движения», считая их политическим преследованием.

«Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение «режима тишины», – говорится в заявлении.

Партия требует «публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован».

По оценкам СМИ, в акции принимают участие несколько сотен человек, хотя сами организаторы заявляют о двух тысячах.

У входа на территорию ОП произошли столкновения.

Тэги: силовики, офис президента, национальный корпус