Под ОП пострадали восемь полицейских – СМИ

После стокновений националистов и силовиков ситуация у ОП стабилизировалась. СМИ сообщают о раненом полицейском.

В результате взрыва на акции националистов под Офисом президента в субботу, 14 августа, ранен полицейский, сообщает телеканал НАШ.

Канал публикует видео, на котором видно как человеку в жилете с надписью Полиция, оказывают помощь.

В то же время, Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщает о восьми пострадавших силовиках.

«Восемь правоохранителей пострадали: один нацгвардеец получил резанные раны, еще семеро пострадали от газа», – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что полицейские пострадали не от взрыва. Взрывпакет, по неподтвержденной информации, был применен для отвлечения внимания.

Как заявил спикер МВД Артем Шевченко, участники акции отказались пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с правоохранителями.

«Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ», – написал Шевченко в Facebook.

Тэги: полиция, националисты, пострадавшие, столкновения, ОП