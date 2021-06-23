Низкая демография угрожает дефолтом

Из-за низкой демографии у Пенсионного фонда первым начнутся проблемы. На каждого налогоплательщика вырастет налоговая нагрузка.

Украине грозят дефолты из-за проблем с демографической ситуацией. Через 10-15 лет это станет обычным делом, считает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

«Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», – считает эксперт.

По мнению Вернивского, Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций.

Он считает, что для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами.

По прогнозам ООН, только в результате природного уменьшения населения в стране в 2050 году будет проживать 36 млн человек.

«Это без учета эмиграции. С учетом эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет еще меньше – 15-20 млн», – считает специалист.

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