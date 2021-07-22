СМИ узнали, какую пенсию будет получать Меркель

Право на большую пенсию ей обеспечил многолетний стаж работы в Бундестаге, кабинете министров и на посту главы правительства.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после отставки будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 000 евро. Это примерно в десять раз больше средней пенсии в Германии.

Об этом пишет »Немецкая волна» со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков ФРГ.

Право на такую пенсию политика обеспечил многолетний стаж работы в Бундестаге, кабинете министров и на посту главы правительства.

Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

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