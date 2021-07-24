Первая попытка марсохода NASA собрать грунт на Марсе закончилась неудачей

Марсоход Perseverance провалил первую попытку сбора образцов грунта. Он просверлил небольшое отверстие, но трубка для забора образцов оказалась пустой.

В NASA заявили, что, вероятно, порода, которую пытался захватить марсоход, распалась на более мелкие части.

«Похоже, что порода не была достаточно прочной для образования керна», – заявила Луиза Джандура, главный инженер системы отбора проб.

Она добавила, что собранный материал, вероятно, «находится либо на дне скважины, либо в куче выбуренной породы, либо в какой-то их комбинации».

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