В России рекордная смертность от коронавируса третий день подряд

В России от коронавируса умерли за сутки 819 человек – это новый антирекорд смертности с начала пандемии.

Суточная смертность бьет рекорд третий день подряд. В предыдущие дни умерли 808 и 815 человек. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 169 683 человек.

В июне и июле в России не прекращался рост заболеваний ковидом. Российские власти связывали рост с появлением более заразного штамма «Дельта» и низким уровнем вакцинации населения.

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