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08:18 15 Августа 2021 0 Комментарии
В России рекордная смертность от коронавируса третий день подряд
В России от коронавируса умерли за сутки 819 человек – это новый антирекорд смертности с начала пандемии.
Суточная смертность бьет рекорд третий день подряд. В предыдущие дни умерли 808 и 815 человек.
С начала пандемии в России от коронавируса скончались 169 683 человек.
В июне и июле в России не прекращался рост заболеваний ковидом. Российские власти связывали рост с появлением более заразного штамма «Дельта» и низким уровнем вакцинации населения.
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Тэги: Россия, смертность, коронавирус
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