Мирная смена власти. Президент Афганистана уходит

Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем, заявил министр внутренних дел страны.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Арабский телеканал Al Arabiya утверждает, что передача власти состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце в Кабуле.

Сегодня утром террористическое движение Талибан вошло в Кабул, однако боевики не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. Также талибы пообещали всем военным и чиновникам амнистию.

«Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем», – сказал глава МВД Афганистана в эфире телеканал TOLO News. Он пообещал, что правоохранители обеспечат безопасность жителей.

Телеканал Al Arabiya, со ссылкой на свои источники, утверждает, что талибы сейчас проводят переговоры в президентском дворце в Кабуле. Отмечается, что президент Афганистана Ашраф Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы.

РИА Новости пишет, что Гани провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом. По данным Reuters, в срочных переговорах с лидером страны участвуют и высшие должностные лица НАТО. Подробности происходящего не приводятся.

Наступление Талибана на правительственные силы началось на фоне выхода из Афганистана военных США и НАТО. Стремительное продвижение боевиков стало для всех неожиданностью.

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