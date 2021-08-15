Талибан объявил о контроле над всем Афганистаном

Сегодня утром талибы вошли в столицу страны Кабул, но не стали его штурмовать. Вместо этого они начали переговоры с официальными властями.

Террористическая группировка Талибан объявил о контроле над всей территорией Афганистана. Об этом сообщает арабский телеканал Al Arabia 15 августа.

«Боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном», – говорится в сообщении Талибана. Однако источники канала пока не могут подтвердить эту информацию.

Сегодня утром талибы вошли в столицу страны Кабул, но не стали его штурмовать. Вместо этого они начали переговоры с официальными властями Афганистана. По информации Al Arabiya, в ближайшие часы о своей отставке объявит президент Ашраф Гани.

В МВД страны заявили, что власть будет передана мирным путем, через формирование совместного с талибами переходного правительства.

Также талибы заявили о захвате еще двух центров провинций Афганистана Бамиан и Каписы, и крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее передали афганским военным США.

Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой Бамиан и выпустили оттуда своих сторонников.

Напомним, как только США вывели войска из Афганистана, боевики Талибана начали новое и стремительное наступление. В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул.

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, пообещав направить дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Об эвакуации своих дипломатов сообщили также Италия, Чехия и Британия.

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